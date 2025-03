Austin, paura prima del Gran Premio: la Safety Car slitta e sbatte sulle barriere

Un episodio insolito e imbarazzante ha segnato il Gran Premio delle Americhe ad Austin. La BMW Safety Car ha perso il controllo e si è schiantata poco prima dell'inizio della gara. La pista era leggermente bagnata dopo qualche goccia di pioggia, e proprio mentre la vettura stava raggiungendo la sua posizione in vista della partenza, il pilota ha perso aderenza. La BMW, destinata a guidare il gruppo in caso di necessità, ha improvvisamente sbandato, finendo fuori controllo e andando a sbattere contro le barriere.

Un impatto pesante

Le immagini hanno mostrato fumo uscire dal cofano del motore, segno che l'impatto non è stato leggero. I commissari sono subito intervenuti per valutare i danni e mettere in sicurezza l'area, ma la Safety Car era ormai fuori uso e impossibilitata a proseguire. L'episodio ha suscitato stupore tra gli addetti ai lavori e i tifosi, che sui social non hanno perso l'occasione per commentare l'incredibile scena.