Moto2, Fernandez vince ad Assen: Vietti quarto

ASSEN - Augusto Fernandez vince il Gran Premio di Olanda, undicesimo appuntamento del mondiale di Moto2. Il pilota del team Ajo, costretto alla rimonta dopo una qualifica non brillante, prende la testa della corsa nell'ultimo terzo di gara e non la lascia più, conquistando i 25 punti che gli permettono di raggiungere Celestino Vietti in testa alla classifica piloti; il pilota italiano ha infatti chiuso quarto la gara di Assen. A completare il podio sono Ai Ogura e Jake DIxon, mentre Tony Arbolino è settimo.