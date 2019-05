MotoGp, Jerez: ancora Petrucci, Rossi undicesimo

JEREZ - Tanti colpi di scena nella terza sessione di prove libere della MotoGp a Jerez: Danilo Petrucci ha chiuso davanti a tutti fermando il cronometro a 1'36"957, di 61 millesimi più veloce di Marc Marquez, con Fabio Quartararo terzo a 0"275. Quarto tempo per Andrea Dovizioso con l'altra Desmosedici (+0"335), nono Franco Morbidelli davanti a Jorge Lorenzo con l'altra Honda. Male le due Yamaha: undicesimo Valentino Rossi e quindicesimo Maverick Vinales, entrambi dovranno passare dal Q1.

CRUTCHLOW CHE SPAVENTO! - Cal Crutchlow è caduto alla curva 10, volando letteralmente dalla sua moto e finendo contro le protezioni: nessuna conseguenza, per fortuna, per il pilota britannico.

New all-time lap record for @Petrux9!



Moments after @marcmarquez93 sets the fastest ever lap of @circuitodejerez, the Ducati man takes it straight away! #SpanishGP pic.twitter.com/4f2UpfrNr1