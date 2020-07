MotoGp, Dovizioso: "Occhio a Marquez: quando ha un obiettivo non lo manca"

BORGO PANIGALE – "Bisognerà capire in quali condizioni Marc arriverà a Brno. Se sarà al 100% oppure sarà ancora limitato: sono fattori che faranno una grande differenza anche perché quando ha un obiettivo fa pochissimi errori”. Andrea Dovizioso parla di Marquez e della sua impresa di recuperare 50 punti in classifica mondiale a Quartararo.

Solo una stagione sbagliata

Il pilota della Ducati, grande rivale del campione del mondo della Honda nelle ultime annate, avverte tutti che, nonostante lo zero in classifica dopo i due Gran Premi a Jerez, sarebbe un grande errore dare per spacciato il fenomeno di Cervera. Sicuramente l’incidente, e la conseguente operazione all’omero destro, potrebbero condizionare Marquez ma secondo Dovi, come riporta “As”, saranno 11 gare tutte da seguire. A cominciare dal Gran Premio della Repubblica Ceca il prossimo 9 agosto: “In tutta la sua carriera, Marc ha commesso errori solo in una stagione, nel 2015” afferma il numero 4 della Ducati.

“Se guardiamo i suoi numeri, quando ha un obiettivo in mente commette ancora meno errori. Probabilmente prima pensava di non poter lottare per il titolo ma ora bisognerà capire come la Yamaha gestirà la questione dei motori. È vero che Quartararo ha 50 punti e che sarà sicuramente veloce su tutte le piste, ma ritengo che questo sia un campionato ancora molto aperto" conclude Dovizioso.

Il calendario potrebbe essere un ulteriore alleato per gli avversari del francese della Petronas: questa settimana, alle gare già in programma, potrebbero aggiungersi i Gran Premi di Argentina, Thailandia e Malesia.