MotoGp, Marquez allena il braccio operato: “Voglio essere pronto per Brno”

ROMA – Ormai ci siamo. Marc Marquez sembra essere pronto per la prossima tappa di MotoGp a Brno in programma il 9 agosto. Il pilota spagnolo tramite i social network ha voluto mostrare i suoi allenamenti in palestra dopo l'intervento per la frattura dell'omero. L'incidente, avvenuto durante il GP di Spagna, non sembra aver scalfito il giovane campione del mondo che rassicura i fan attraverso un post sul proprio profilo Instagram: “Sto lavorando per arrivare nelle migliori condizioni possibili al Gran Premio della Repubblica Ceca”.