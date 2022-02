MotoGp, Zeelemberg: "Importante avere Dovizioso. Binder simile a Quartararo"

ROMA - "Andrea Dovizioso è uno di quei piloti che per dare il massimo deve avere tutto secondo le proprie disposizioni. L'anno scorso ha sostituito Morbidelli con poco preavviso, ma si è messo bene a disposizione. La cosa più importante è però lo sguardo esterno che ha potuto dare alla Yamaha". Queste le parole su Dovizioso (ex pilota Ducati) di Wilco Zeelenberg, direttore della WithU Yamaha RNF, che quest'anno porterà in pista anche il rookie Darryn Binder. "Non sta facendo tanti errori in pista - ha detto l'olandese sul fratello di Brad Binder - il che vuol dire che abbiamo ancora tutto sotto controllo. Dobbiamo però comunque seguirlo e monitorare le sue prestazioni".