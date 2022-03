MotoGp, Dovizioso: "Non vedo l'ora di correre in Qatar"

ROMA - "Sono veramente felice, non vedo l'ora di andare in Qatar. Il circuito di Losail è molto bello, ho bei ricordi di questa pista negli anni più recenti . Questo mi rende molto entusiasta, non solo di arrivare in Qatar, ma anche di iniziare la stagione e di correre sulla mia Yamaha YZR-M1". Queste le parole di Andrea Dovizioso alla vigilia del Gran Premio del Qatar , primo appuntamento stagionale della MotoGp . Il pilota italiano è rimasto con Razlan Razali, il quale dopo il distaccamento da Petronas ha fondato il nuovo team WithU RNF.

Le parole di Binder

Anche Darryn Binder, al suo esordio in classe regina, ha parlato a pochi giorni dal Gran Premio del Qatar: "Sono entusiasta di tornare in Qatar. Ho ottimi ricordi delle due gare dell'anno scorso. Inoltre, sono ancora più emozionato perché è il mio debutto in MotoGp. Abbiamo avuto otto giorni di test finora quest'anno. Lo abbiamo seguito passo dopo passo e sono fiducioso di sentirmi almeno a mio agio sulla moto. Sono pronto per iniziare il weekend del Gp in Qatar e affrontarlo giro dopo giro. Dovremo vedere come va, a che punto siamo e lavorare da lì. Non vedo l'ora di arrivare a Doha".