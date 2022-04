MotoGp, Ezpeleta: "L'addio di Rossi? Non ho pianto neanche per Messi"

ROMA - "Non ho pianto per Messi e non lo farò per Valentino Rossi. La gratitudine di tutti i tifosi che hanno potuto godere di ciò che questi due fuoriclasse ci hanno regalato per tanti anni però resta". Così Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, in un'intervista concessa a "solomoto.es". Questa è la prima MotoGp senza il Dottore, ma il boss dell'azienda che gestisce i diritti commerciali del Motomondiale non ne fa una tragedia. Il nove volte campione del mondo di Tavullia ha però costribuito in modo preponderante allo sviluppo - anche finanziario - del Motomondiale.