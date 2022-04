Ducati, Claudio Domenicali: "Valentino Rossi? Non eravamo giusti l'uno per l'altro"

ROMA - Le aspettative sul binomio Rossi-Ducati erano altissime. Così però non è stato e la magra del Dottore a bordo della moto di Borgo Panigale è durata due anni: due stagioni senza vittorie, per poi passare ancora alla Yamaha. In un'intervista alla redazione inglese di "MCN" Claudio Domenicali, amministratore delegato della Ducati, rivive quegli anni ed esordisce così: "Rossi sarebbe stato competitivo anche sulla moto del 2021. Nessun rimpanto per aver condivisto questi due anni, ma non eravamo giusti l'uno per l'altro. La moto post-Stoner era ancora tagliata per l'australiano ed era difficile per Rossi, abituato a una moto più bilanciata".