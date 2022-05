MotoGp, Jarvis: "Morbidelli? A Jerez mi aspettavo di più"

ROMA - La MotoGp 2022 di Franco Morbidelli stenta a prendere il volo . Il pilota italo-brasiliano della Yamaha non riesce ad ingranare con la M1 attuale e i risultati non arrivano. Il 27enne è arrivato solo 15esimo nel Gran Premio di Spagna ed è appena 16esimo nella classifica piloti. Piazzamenti lontani dal 2020, quando Morbidelli staccava Fabio Quartararo in pista. Il primo dei rammaricati è sicuramente Lin Jarvis , team principal della casa di Iwata, che ai microfoni ufficiali del Motomondiale afferma: " È stato deludente, mi aspettavo di meglio . Ha trovato un assetto migliore nel warm-up: abbiamo cambiato qualcosa sulla moto. La verità? Avrei sperato di più ".

Le parole di Morbidelli

Il feeling con la nuova moto non sta sbocciando, con il pilota nato a Roma che a fine gara dice: "Ero uno dei migliori nel warm-up, ma poi dopo i primi giri la gomma anteriore ha iniziato a surriscaldarsi e quindi non ho potuto spingere come in realtà avrei voluto". Problemi che Morbidelli cercherà di mettersi alle spalle sia in ottica del Gran Premio di Francia a Le Mans, sia in quella di mercato piloti, che si preannuncia già scoppiettante.