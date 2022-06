MotoGp: errore incredibile di Espargaro, esulta a un giro dalla fine e finisce quinto

MONTMELO - Un episodio inaspettato quello che ha compromesso la gara di Aleix Espargaro al Gran Premio di Catalogna , nono appuntamento stagionale della MotoGp . Il pilota di Aprilia, in seconda posizione a un solo giro dal termine, ha rallentano dopo aver passato per la penultima volta il traguardo, convincendosi che la gara fosse già finita. Lo spagnolo ha infatti alzato il braccio quasi a voler salutare ed esultare per un ottimo piazzamento, non accorgendosi però che la gara era ancora in corso.

La delusione di Espargaro

I piloti all'inseguimento ne approfittano subito, a partire da Jorge Martin e Johann Zarco, in lotta con Espargaro per tutta la gara. L'alfiere di Aprilia viene sorpassato anche da Joan Mir, che chiude quarto. Aleix, quinto al traguardo, torna immediatamente nei box mostrando tutta la delusione e la disperazione per un piazzamento sfumato all'ultimo e per i tanti punti buttati alle ortiche in una lotta al titolo che ora vede Quartararo provare una mini-fuga, in una domenica che ha visto uscire di scena anche Bagnaia e Bastianini.