MotoGp, Lorenzo: "Quartararo mi ricorda Stoner su Ducati nel 2007"

ROMA - "Quello che più mi stupisce di Quartararo è che è anni luce avanti rispetto alle altre Yamaha. Che io ricordi, negli ultimi vent'anni, la Yamaha non è mai stata in una posizione peggiore in termini di competitività". Queste le parole di Jorge Lorenzo, ex pilota e cinque volte campione del mondo, affidate al quotidiano spagnolo "AS". Archiviata la MotoGp, per Lorenzo si sono aperte le porte del giornalismo e ora analizza così il momento no della casa di Iwata: "Gli altri sono nelle ultime posizioni, ma lui riesce a vincere delle gare. Mi ricorda un po' quando Stoner vinse con la Ducati e gli altri piloti del marchio erano molto indietro, oppure Marquez su Honda".