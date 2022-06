MotoGp, cambia il programma del Gp in Giappone: FP1 al pomeriggio per scongiurare ritardi

ROMA - La MotoGp cambia il programma del Gran Premio del Giappone per scongiurare nuovi guai dal punto di vista logistico. Con la situazione in Ucraina, i trasporti intercontinentali sono diventati sempre più complicati e per questo in Dorna - memori nel flop in Argentina - si è pensato di modificare il venerdì del weekend di Motegi. I turni di prove libere del mattino saranno soppressi, con la Moto3 che scenderà in pista alle 13:15 ora locale per le libere 1. Alle 14:10 toccherà poi alla Moto2, mentre la MotoGp andrà in scena per le 15:15. Inoltre, la classe regina avrà a disposizione 75 minuti rispetto ai soliti 45.