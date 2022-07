Jonathan Rea incensa Rossi: "Valentino è Mister MotoGp"

ROMA - Il primo anno senza Valentino Rossi non è stato semplice da digerire per gli appassionati delle due ruote. Ma oltre ai fan, anche i 'colleghi' del numero 46 sembrano sentirne la mancanza. Ciò che non è un confutabile è l'enorme rispetto per il campione di Tavullia, recentemente incensato da Jonathan Rea: "Valentino - spiega il nordirlandese - è stato un grande cavallo di battaglia. Anche senza di lui, il colore giallo domina le tribune. È Mister MotoGP. Sono un fan della vecchia generazione: l'era di Nicky Hayden, Casey Stoner, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e Marc Marquez. Ma non possiamo dire che la nuova generazione sia più lenta o peggiore".