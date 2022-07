MotoGp, a Misano in arrivo la tribuna dedicata ai fan dell'Aprilia

Tifosi e passione

L'Aprilia vuole quindi festeggiare un Aleix Espargaro che ha riacceso l'entusiasmo per un team finora in sordina nel Motomondiale. E per farlo garantisce una "straordinaria coreografia" che si materializzerà in "una esclusiva tribuna firmata Aprilia, riservata ai tifosi e agli appassionati della moto italiana che potranno far sentire il loro sostegno ad Aleix e Maverick da un punto di vista privilegiato". La casa di Noale garantisce inoltre parcheggio dedicato, guardaroba e kit di gadget per i tifosi, maxischermo e una copertura della tribuna in questione, che sarebbe la B del Carro, attigua all’area commerciale MWC Square. I biglietti, già disponibili sul sito ufficiale Aprilia, sono acquistabili a 193 euro per la sola domenica (5 euro ridotto 0-12 anni) e a 213 per sabato e domenica (10 euro il ridotto 0-12 anni).