MotoGp, Bastianini: "Pausa importante per capire i miei errori"

ROMA - La MotoGp torna a correre questo weekend dopo un lungo periodo a motori spenti. La prossima gara è una classica del Motomondiale: il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. E i piloti della Gresini sono tornati al lavoro, carichi per tornare in pista. Queste le parole di Enea Bastianini al sito ufficiale della sua scuderia: "Finalmente si riparte. La pausa è stata molto utile per resettare e mettere a fuoco gli errori commessi nella prima parte di stagione. Silverstone mi piace molto e voglio assolutamente ottenere un buon risultato per tornare ai nostri livelli. Siamo stati troppo altalenanti fino ad ora, e in questa seconda parte vogliamo essere più costanti".