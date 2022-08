MotoGp, Quartararo: "Spero commissione capisca che long lap penalty è un errore"

Le parole di Quartararo

All'inizio, nelle libere 1, il campione iridato in carica della Yamaha non è stato performante. Ed è lo stesso pilota a spiegare il perché: “La giornata è finita bene. Ma questa mattina ho fatto tanta fatica per la prima volta. Ho fatto 5-6 giri dove non sapevo dove frenare e dove imboccare le curve. Nelle FP2 è stato diverso con la gomma media davanti". Quartararo ha effettuato anche i long lap per non perdere poi terreno dal gruppo domenica: "Non sarà difficile, ma il mio tempo ne risentirà. Ci ho provato tanto per far sì che mi abituassi a farlo bene, senza forzare la mano e cadere per guadagnare un decimo".