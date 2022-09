MotoGp, Quartararo: "Meglio con il nuovo telaio, nelle libere 1 io incostante"

Le parole di Quartararo

"Abbiamo confrontato la versione vecchia del telaio e nelle libere 2 ho quasi fissato il miglior tempo con il nuovo, anche se la differenza è molto piccola", ha precisato il pilota Yamaha, leader della classifica iridata a sei Gran Premi al termine della stagione. "Nelle libere 1 non so perché sono andato male, avevo problemi in staccata e nello scaldare le gomme. Non ero costante nei giri e sarà importante farlo domenica", ha concluso Quartararo.