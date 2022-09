MotoGp, Bastianini: "Difficile fare più di così, bel ritmo per tutto il weekend"

ARAGON - Solo applausi per Enea Bastianini, protagonista di un'ottima qualifica nel Gp di Aragon , quindicesima tappa del Mondiale di MotoGp. Il pilota della Ducati ha assaporato a lungo la pole position, per poi arrendersi solo a Bagnaia e Miller, costretti a fare il record della pista per mettersi davanti alla 'Bestia'. "Oggi abbiamo fatto un bel lavoro, anche in FP4: sono molto contento. Ho commesso qualche piccolo errore, ma dopo la pausa ho fatto grandi miglioramenti. In qualifica sono stato davanti quasi sempre, prima che arrivasse Bagnaia. Mi auguro di fare una bella gara domani” ha detto Bastianini.

Il commento di Enea

Enea è poi tornato ai microfoni di Sky Sport per un'analisi più approfondita: "Ho commesso qualche sbavatura, ma fare il giro perfetto non è mai semplice. Più di così per me era difficile, Pecco ha fatto qualcosina in più. Abbiamo avuto un bel ritmo per tutto il weekend, ma domani dovremo remare. Possiamo far bene, ma siamo in tanti con un bel ritmo e sarà difficile. La strategia per la gara è ancora da definire”. Bastianini ha poi proseguito: “Personalmente consumo abbastanza la gomma, perciò sarà importante salvarla per la fine, ma anche fare una bella prima parte di gara. Su questa pista ho sempre fatto bene”.