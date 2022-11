MotoGP, Bagnaia: "Numero 1? Non è per tutti, devo pensarci"

ROMA - Pecco Bagnaia ha parlato dopo la giornata di test della MotoGP a Valencia , a pochi giorni dal titolo conquistato sulla stessa pista. Tra i temi affrontati dal pilota Ducati nella giornata sul circuito spagnolo, c'è anche la scelta del numero per la prossima stagione. Il torinese avrà infatti la possibilità di utilizzare il numero 1 riservato ai campioni. "Sono felice di avere questi problemi, ma devo pensarci a lungo - le sue parole -. Non tutti possono usare il numero 1, ma averlo addosso comporta una forte pressione . Tuttavia sono sempre stato molto affascinato dal vedere i piloti gareggiare con il numero 1. Devo ancora decidere, ma non è facile. Spero di avere un’altra possibilità di vincere il titolo in futuro".

Le parole di Bagnaia

Bagnaia è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport per parlare dei test: "Per godermi il mondiale ci vorrà un po' - ha detto -. Questa è stata una giornata un po’ particolare. Siamo partiti bene, ma un treno di gomme nuove nel pomeriggio ci ha messo fuori strada, perché non funzionava al meglio. Con il treno successivo tutto è tornato alla normalità. Abbiamo provato il primo prototipo della GP23 e mi ha dato delle sensazioni positive. Lo scorso anno dopo i test di fine anno era tutto bellissimo, ma poi con quella moto non abbiamo corso. Quest’anno è un’evoluzione e non una rivoluzione, quindi abbiamo lavorato per rendere più dolce l’erogazione ed è stato un passo avanti. Sono piccole cose, ma che mi danno tranquillità in vista dell’inverno