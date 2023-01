MotoGp, Dovizioso e i problemi in Ducati: "Pessimo rapporto con alcune persone"

ROMA - Tra Andrea Dovizioso e la Ducati non è finita nel migliore dei modi. Il "Dovi" già in passato aveva criticato la Ducati per la poca trasparenza e comunicazione e nel corso dell'intervista a Motorsport Magazine ha voluto chiare la natura dei problemi che l'hanno portato all'addio. "Quando un relazione finisce è sempre un peccato perché cerco sempre di mantenere un buon rapporto con tutti - afferma al magazine tedesco - ma in questo caso è andata male. Voglio precisare che non ce l'ha con la Ducati, ma ho un pessimo rapporto con alcune persone all'interno del team. E' diverso".