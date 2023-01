Marquez e l'aiuto a Lorenzo contro Valentino Rossi: "Superarlo sarebbe stato rischioso"

ROMA - Quando si parla di Marc Marquez, la mente va subito a quel pomeriggio dell'8 novembre 2015, giorno in cui si è disputata l'ultima gara del campionato di MotoGP di quell'anno. Un appuntamento da cui doveva uscire il nome del vincitore del testa a testa tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, ma che ha visto come assoluto protagonista Marc Marquez. Come ben noto, infatti, il pilota della Honda era rimasto coinvolto in un duello decisamente ravvicinato con Valentino Rossi, culminato con la penalizzazione al Dottore che, partito ultimo nell'appuntamento spagnolo, ha rimontato fino alla quarta posizione vedendo il trionfo di Lorenzo. Una vicenda in cui Marquez, secondo alcune letture delle sue parole nel documentario Amazon a lui dedicato, avrebbe di fatto ammesso di aver aiutato il connazionale. “Non l'ho ammesso apertamente - ha ribattuto Marquez in una lunga intervista concessa all'edizione spagnola di GQ -. Non è che non volessi superarlo, ma sorpassarlo avrebbe significato assumersi un grosso rischio. Quello che ho spiegato nel documentario è quello che ho vissuto in quelle settimane. Da lì, chi vorrà vedere nero vedrà nero, chi vorrà vedere bianco vedrà bianco. Però chi vorrà mettersi nei panni di un ragazzo di 22 anni che ha vissuto tutto questo, lo vedrà grigio".