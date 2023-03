MotoGP, GP Portogallo in diretta tv: orari e dove vederlo

ROMA - Nel weekend scatterà il Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Si parte quindi da Portimao, dove già si erano disputati gli ultimi test prestagionali: Ducati e Bagnaia partono ancora come i grandi favoriti per la vittoria finale, mentre la Yamaha insegue con Fabio Quartararo, con Franco Morbidelli che è invece chiamato alla stagione della verità; ancora più indietro, almeno stando ai risultati dei test, la Honda di Marc Marquez e Johan Mir. Venerdì 24 marzo si comincia alle 11:45 con la prima sessione libere della durata di 45 minuti; alle 16 si torna in pista per un'ora, con la seconda sessione. Sabato 25, l'ultima sessione di libere, della durata di mezz'ora, dalle 11:10, precede le qualifiche: il Q1 inizia alle 11:50, mentre il Q2 alle 12:15. Alle 16, ecco l'appuntamento con la prima Sprint stagionale, grande novità del 2023. Per quanto riguarda la domenica, dopo il breve warm up alle 10:45, la gara della classe regina è prevista alle 15:00.