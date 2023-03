Regolamento Sprint, punti e quanti giri: tutto sulla novità della MotoGP

ROMA - La nuova stagione di MotoGP sta per prendere il via, con il Gran Premio di Portogallo ormai alle porte, e con essa è arrvato il momento di vedere finalmente le Sprint: ma come funzionano, di preciso? Il nuovo format è stato introdotto per provare a "svecchiare" il motomondiale e renderlo più appetibile al grande pubblico. Non si tratta, però, di una novità introdotta gradualmente, come accaduto, ad esempio, in Formula 1, ma già nel primo anno le Sprint saranno presenti in tutti i weekend di gara, a partire dal primo, quello del GP del Portogallo. Ecco quindi tutte le informazioni.