Ducati, Tardozzi punta il dito contro Marquez: “Dovrebbe essere più umile”

ROMA - Il Gran Premio d'Italia 2023 di MotoGP è stato ormai consegnato agli archivi con il successo del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia , ma la gara ha lasciato qualche strascico di polemica. In particolar modo il pilota della Ducati ha avuto degli screzi, per l'ennesima volta, con Marc Marquez che, nel corso delle qualifiche del sabato mattina, lo ha ripetutamente disturbato nel tentativo di prendergli la scia. Un'azione che non è affatto piaciuta al team manager della squadra di Borgo Panigale, Davide Tardozzi .

Tardozzi: "Marquez non è un nostro nemico"

“Marc Marquez non è un nemico della Ducati, ma è un rivale. Vedere un campione che soffre è una cosa che mi turba. Comunquea me non piacciono alcuni suoi comportamenti, che un campione del suo calibro non dovrebbe avere.Marc dice che il regolamento gli permette di fare queste cose quando è in difficoltà, azioni che io non vedo bene. Ha ragione, ma credo che un campione come lui dovrebbe essere più umile”. Queste le dichiarazioni del team manager della Ducati, Davide Tardozzi, rilasciate al sito spagnolo AS.