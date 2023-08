MotoGP, Espargaro dopo la vittoria di Silverstone: "Oggi avevo qualcosa in più"

SILVERSTONE - " Ci sono giorni in cui senti che hai qualcosa in più e ti senti invincibile. Oggi già nel giro di formazione ho sentito una trazione spettacolare". Comincia così l'analisi di Aleix Espargaro dopo la splendida vittoria ottenuta nel Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP . Un successo straordinario, arrivato nell'ultimo giro in cui lo spagnolo è riuscito ad avere la meglio su Francesco Bagnaia : "Sono partito bene e sono arrivato in maniera relativamente facile a Pecco. Ho visto che controllava molto la sua guida, pensavo di passarlo e scappare, ma poi ha iniziato a piovere; per un attimo ho perso feeling, poi mi sono concentrato a studiare Pecco, e ho aspettato l’ultimo giro per il sorpasso", ha aggiunto nell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport.

Il problema di Aprilia: l'analisi di Espargaro

Ma per Espargaro ci sono anche delle note negative che emergono evidenti dopo questa vittoria, che arriva in una stagione fin qui in generale sottotono per l'Aprilia: "O passo molto facilmente o non passo proprio. In alcuni giorni, come oggi, riesco a superare agevolmente cinque piloti in un giro, ma poi ci sono gare in cui non riesco a superare un solo pilota in venti giri - ha infatti sottolineato Aleix -. Questa è una cosa da migliorare, non è buona, perché vuol dire che se non sono nettamente superiore, cosa molto difficile, non passo".