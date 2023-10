MotoGP, Lorenzo incorona Marquez: "Con Ducati punta al titolo"

ROMA - Nella giornata di ieri il mondo della MotoGP ha subito un importante scossone con l'addio di Marc Marquez alla Honda dopo una collaborazione di ben 11 anni , condita da numerosi successi e soddisfazioni. L'otto volte campione del mondo ha spiegato la propria scelta, sottolineando come abbia preso una decisione molto sofferta, ma allo stesso tempo inevitabile. Lo spagnolo, infatti, è pronto a passare alla Ducati del Team Gresini per provare a tornare a lottare per il titolo, cosa che anche Jorge Lorenzo pensa che possa essere possibile.

Lorenzo: "Addio era nell'aria"

L'ex pilota e campione del mondo Jorge Lorenzo, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Dazn Espana, ha commentato l'addio di Marc Marquez alla Honda, con conseguente imminente passaggio alla Ducati del Team Gresini: "Tutti sapevamo come sarebbe andata a finire, la notizia era nell'aria da tempo. Adesso bisognerà vedere come Marc riuscirà ad adattarsi alla nuova moto e in quanto tempo. Ad ogni modo non mi stupirei di vederlo lottare per il titolo e tornare campione del mondo".