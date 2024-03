MotoGp, Gran Premio del Qatar: orario, ordine di partenza, dove vederlo in tv e streaming

Gp Qatar: orario e dove seguirlo in tv e streaming

Il Gp del Qatar, che apre il Motomondiale 2024, è in programma oggi (domenica 10 marzo) alle ore 18 italiane e si correrà sul circuito di Losail. Sarà possibile seguire tutte le fasi del Gp del Qatar in diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le tre gare in programma, ma non il warm-up. La corsa potrà essere vista anche in streaming e in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere le gare sul servizio streaming on demand NOW e sul sito internet TV8.it in differita.

La griglia di partenza del Gp del Qatar

PRIMA FILA:

1) Jorge Martin (Ducati Prima Pramac)

2) Aleix Espargarò (Aprilia)

3) Enea Bastianini (Ducati factory)

SECONDA FILA:

4) Brad Binder (KTM)

5) Francesco Bagnaia (Ducati factory)

6) Marc Marquez (Ducati Gresini)

TERZA FILA:

7) Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46)

8) Pedro Acosta (KTM Gas Gas)

9) Alex Marquez (Ducati Gresini)

QUARTA FILA:

10) Maverick Vinales (Aprilia)

11) Jack Miller (KTM)

12) Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse)

QUINTA FILA:

13) Johann Zarco (Honda LRC)

14) Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse)

15) Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46)

SESTA FILA:

16) Fabio Quartararo (Yamaha)

17) Joan Mir (Honda factory)

18) Augusto Fernandez (KTM Gas Gas)

SETTIMA FILA:

19) Takaaki Nakagami (Honda LRC)

20) Alex Rins (Yamaha)

21) Luca Marini (Honda factory)

OTTAVA FILA:

22) Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac).