Trionfo Bagnaia in Thailandia, Mondiale riaperto!

Bagnaia diretta Motogp Thailandia: tutte le reazioni LIVE

Gp Thailandia, Bagnaia vince sulla pista bagnata

Su pista bagnata dalla pioggia caduta fino alla prima parte della gara, ci sono state molte cadute, una delle quali ha coinvolto Marc Marquez (Ducati Gresini), a 12 giri dalla fine quando era al secondo posto dietro al campione del mondo in carica Bagnaia (partito in pole dopo aver frantumato il record della pista in qualifica, mentre la Sprint era poi andata al suo compagno di squadra Enea Bastianini). Lo spagnolo otto volte campione del mondo è comunque riuscito a ripartire ma non è rientrato nella zona punti, chiudeondo undicesimo. Bella prova di Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), quarto davanti alle Ktm di Jack Miller e Brad Binder, all'Aprilia di Maverick Vinales, sesto. Alle loro spalle, nell'ordine, Johann Zarco, Aleix Espargarò ed Alex Marquez. Sono scivolati, tra gli altri, anche Bezzecchi, Quartararo, Morbidelli e Bastianini.

MotoGp: la classifica mondiale

La dedica di 'Pecco': "Questa vittoria è per la squadra"

"Sono felicissimo di questa vittoria, che voglio dedicare alla mia squadra. Se lo merita". Poche parole di Francesco Bagnaia dopo il successo nel Gp di Thailandia, il suo nono della stagione e 27° in MotoGp. "Dopo il warm up di questa mattina non ero contento (nono il suo tempo, ndr.) ma il team ha fatto un ottimo lavoro e abbiamo sistemato la moto - ha aggiunto il pilota Ducati, campione del mondo in carica -. In gara c'era più acqua sull'asfalto e questa situazione mi ha un po' favorito".

Il calendario della MotoGp