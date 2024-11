MotoGp, annullata la gara di Valencia: "Al fianco della popolazione"

"Non a Valencia, ma per Valencia"

Gli organizzatori comunicano la decisione e assicurano il massimo sostegno alla popolazione, colpita dalla tremenda alluvione: "La MotoGP non correrà a Valencia, ma per Valencia. Il campionato si impegnerà collettivamente per sostenere i fondi di soccorso già esistenti e garantire un impatto positivo per le persone e le comunità di cui fa parte da tanto tempo. Gli sforzi inizieranno già durante il GP della Malesia e continueranno in occasione dell'ultimo round del 2024, con una nuova sede e con date che saranno annunciate non appena confermate".

Bagnaia si era già chiamato fuori

Impegnato a Sepang nel duello con Martin, ma venuto a conoscenza di quanto accaduto in Spagna, Pecco Bagnaia, come molti altri piloti, si era già chiamato fuori: "A Valencia non corro, anche se perdo il Mondiale". LE REAZIONI LIVE