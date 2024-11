Diretta MotoGp Valencia, annullato il Gran Premio: tutte le reazioni LIVE

14:46

"Non correremo a Valencia, ma per Valencia"

Queste alcune delle parole che ufficializzano la cancellazione del Gp di Valencia: "La MotoGp non correrà a Valencia, ma per Valencia. Il campionato - si legge nella nota - si impegnerà collettivamente per sostenere i fondi di soccorso già esistenti e garantire un impatto positivo collegato all'area nel modo migliore per le persone e le comunità di cui ha fatto parte da così tanto tempo. Gli sforzi inizieranno già durante il GP della Malesia e continueranno in occasione dell'ultimo round del 2024, con una nuova sede e date che saranno annunciate non appena confermate. I tifosi di tutto il mondo, i piloti e il paddock meritano un finale sportivo per la stagione 2024, che possa dare un contributo fondamentale al sostegno delle comunità in cui corriamo. Ogni ulteriore informazione sul finale di stagione verrà confermata appena possibile"

14:38

Marca: "Gli organizzatori hanno dovuto cedere"

Secondo Marca: "Gli organizzatori, Dorna e FIM , hanno dovuto cedere, poiché inizialmente l'intenzione era quella di mantenere la gara, anche se stavano pensando di spostarlo ad una settimana successiva, dato che il JuniorGP, anch'esso di loro competenza, era in programma dal 22 al 24 novembre. Hanno lasciato la decisione nelle mani del Governo della Generalitat Valenciana e dell'Esecutivo Centrale e finalmente è arrivata"

14:36

A Valencia situazione drammatica, oltre 200 i morti

Situazione drammatica a Valencia: sono oltre 200 i morti. E l'allerta è di nuovo alta. Anche per questo annullare il Gran Premio è sembrata non solo la situazione più giusta, ma anche l'unica percorribile

14:34

Gp Valencia, quando e dove si potrebbe disputare

L'ultima gara del Motomondiale, in programma il 17 novembre, potrebbe slittare di una settimana. Dove si potrebbe correre? Si parla del Qatar, oppure Jerez, Partimao e Montmeló.

14:27

MotoGp, molti team con il nastro nero

Molti team, per rispetto alle vittime della catastrofe di Valencia, stanno attaccando un nastro nero sulle moto

14:26

MotoGp annullata a Valencia, le dure parole di Marquez

Anche Marquez aveva usato parole molto dure: "La priorità è restituire casa a tutte le famiglie"

14:24

Valencia, cosa aveva detto Bagnaia

Tra coloro che si sono espressi in maniera più netta sul Gran Premio di Valencia da annullare Pecco Bagnaia: "Non ci sarò anche a costo di perdere il Mondiale": qui tutte le sue parole

14:20

+++ Annullato ufficialmente il Gran Premio di Valencia +++

Annullato ufficialmente il Gran Premio di Valencia: leggi qui tutti i dettagli

Valencia, Spagna