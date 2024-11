MotoGP, Bagnaia trionfa in Malesia. Martin secondo a +24 in classifica

MALESIA (SEPANG) - Pecco Bagnaia vince il Gran Premio di Malesia , penultima tappa del Motomondiale. Dopo la ripartenza, vista la bandiera rossa al via , il pilota Ducati riesce a spuntarla e tiene Jorge Martin al secondo posto. La corsa per il titolo resta dunque aperta, con lo spagnolo che conserva 24 punti di vantaggio ad un solo Gran Premio dal termine della stagione. Terzo posto per l'altra Ducati di Enea Bastianini , che approfitta della caduta di Marc Marquez .

Bagnaia-Martin, si deciderà all'ultima gara

Dopo la ripartenza si scatena il duello tra Bagnaia e Martin, con cinque giri di fuoco tra sorpassi e bagarre. Poi il pilota italiano prende vantaggio e tiene dietro lo spagnolo fino alla fine del Gran Premio. Per Martin poteva essere già il match point per il Motomondiale, ma ora la sfida per il titolo si deciderà nell'ultimo Gran Premio della stagione. Lo spagnolo conserva un grande vantaggio, visto che si presenterà all'ultima gara con un pesante +24, ma la matematica ancora non condanna Bagnaia. Per il pilota Ducati pesa il grave errore nella Sprint. Per Bagnaia questa è la decima vittoria dell'anno.