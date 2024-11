Bagnaia non molla: ottimo a Barcellona, Martin quarto

Al secondo e quarto posto, si trovano rispettivamente, Aleix Espargaro e Jorge Martin.

La competizione

Francesco Bagnaia, si prende la pole position del Gran premio della Solidarietà, l'ultimo della stagione, sul circuito del Montmelò. Il crono realizzato dall'italiano è stato di 1'38"641.

Una qualifica, più che positiva per Pecco, capace di distanziare di tre posizioni il rivale, Jorge Martin, che si posiziona al quarto posto.

La prima fila viene completata da Aleix Espargaro (Aprilia, +0"055), al secondo posto, e da Marc Marquez (Ducati Gresini, +0"157), al terzo. Quarto, Martin, mentre chiude quinto Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac). Sesto Pedro Acosta (Ktm GasGas).

Le parole di Marquez: “Non è un weekend perfetto fisicamente, ma oggi sto meglio, la prima fila per il team è importante. Non è realista perché ho preso la scia di Pecco, lui è lucido e sa che deve mettere dei piloti tra lui e Martin. Noi facciamo il nostro lavoro. Pecco e Jorge sono i protagonisti, la pressione si sente. Noi siamo rilassati e proviamo a fare una bella gara.”

Pecco Bagnaia

In qualifica Pecco è impeccabile: gira da solo e gestisce al meglio una sessione in cui detta il ritmo. Adesso per Sprint e gara avrà la possibilità di fare gara da front runner e vedere come matureranno gli eventi.

Pecco Bagnaia ha commentato a caldo la pole position e le sue speranze di Mondiale: “Adesso bisogna essere perfetti anche oggi pomeriggio. Sappiamo che la Sprint è il nostrto punto debole ma dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. Probabilmente scenderemo in pista con la gomma dura, Espargaro va molto forte e noi stiamo facendo un gran lavoro. Sappiamo che sarà molto difficile portare a casa il Mondiale, ma me la sto godendo. Alla fine bisogna fare in modo perfetto anche oggi, che è il nostro punto debole. Aleix è molto veloce, noi non abbiamo una grande confidenza con il davanti, forse oggi correremo con la dura. Siamo pronti. Me la sto godendo, sappiamo quanto sia difficile. La partenza è venuta bene, siamo a posto."