MotoGP: test Thailandia, ottimo Marquez

L'otto volte campione conferma di aver trovato un ottimo feeling con la sua Ducati e si porta a poco più di un decimo dal record della pista a metà giornata.

Il campione spagnolo è stato ancora il più veloce nella giornata conclusiva di prove sulla pista di Buriram, che ospiterà il gp della Thailandia con cui si apre il 28 febbraio la stagione.

Marquez ha fermato il cronometro a 1:28.855.

I test

Ducati sempre al comando, ma il miglior tempo del 2° turno e di giornata lo firma Marc Marquez.

Alle sue spalle il fratello Alex (Ducati Gresini) e l'Aprilia di Bezzecchi, quarto Acosta e 5° Pecco Bagnaia.

Qualche problema in più per Pecco Bagnaia, il pilota piemontese nel corso di queste giornate thailandesi, ha avuto una serie di inconvenienti tecnici, lamentando problemi di feeling con la GP25.

Marc Marquez ha confermato il suo feeling con la pista di Buriram. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, ha portato a casa il tempo di 1:28.855 a precedere il fratello Alex (1:29.034) e l’Aprilia di Marco Bezzecchi (1:29.060).

1:29.732 per Quartararo che abbatte il muro dell’1:30, ma non migliora il suo 1:29.586.

In top-5 anche Pecco Bagnaia che migliora rispetto a ieri e si ferma infatti a 1'29''378, pagando comunque un ritardo dal compagno di box (+0''523).

Davanti a Pecco si piazza Pedro Acosta, col portoghese a confermare un ottimo feeling in sella alla KTM e a spingerla fino al best lap di 1'29''133.

La 7° posizione, invece per Franco Morbidelli (1'29''454) e 8° Fabio Quartararo con la prima Yamaha (1'29''586).

Nonostante l'ottimo risultato, Marquez dichiara: "Problema con la gomma anteriore dovuto dal caldo e di elettronica per una imprecisione umana, a causa dei quali ho perso tempo. Ma la simulazione gara è andata bene: mentalmente e fisicamente sono pronto al Gran Premio. Non ho comparato i dati ai suoi, però sono rimasto in alto sino a quando Marc ha deciso di prendersi la vetta. Lo conosco: so bene che nei giorni scorsi non aveva provato il Time Attack".