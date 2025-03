Moto Gp, Gran Premio delle Americhe ad Austin: gare, orari e dove vederlo in tv e streaming

AUSTIN (Stati Uniti) - Terzo appuntamento del Motomondiale 2025 che fa tappa ad Austin, nel Texas, per il Gran Premio delle Americhe con gare che si disputano nel tardo pomeriggio e di sera per l'orario italiano. Nella MotoGp continua la sfida tra i fratelli Marquez e Bagnaia, che insegue non senza un pizzico di affanno gli spagnoli. Ieri, nella gara sprint, Marc Marquez ha confermato il suo splendido momento di forma vincendo ancora una volta in questa nuova stagione: finora è stato un monologo per lo spagnolo della Ducati, che anche oggi partirà davanti a tutti.

MotoGp, pole position e griglia di partenza

Sarà Marc Marquez (Ducati) a partire in pole position nella classe MotoGp, davanti a Di Giannantonio (Ducati) e ad Alex Marquez (Ducati). Sesta posizione in griglia per Bagnaia (Ducati), che ha davanti a sé Acosta (Ktm) e Morbidelli (Ducati). Nella Moto2 è il britannico Dixon (Boscoscuro) a partire davanti a tutti mentre in Moto3 c'è lo spagnolo Muñoz (Ktm) in pole.

Gp di Austin: orario, dove vederlo in tv e in streaming

La gara di MotoGp ad Austin è in programma alle 21, ora italiana, preceduto dal warm-up alle 16.35. La gara della Moto2 partirà invece alle 19.15 mentre la Moto3, ancor prima, alle 18. Il Gp delle Americhe sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGp, al canale 208 di Sky, e in differita in chiaro su TV8 alle 23.05. Il Gran Premio sarà visibile anche in streaming su SkyGo e Now.