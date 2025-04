MotoGP Spagna: data, orario e dove vedere in tv Bagnaia e Marquez

​ROMA - Andato in archivio il weekend del Qatar, con Marc Marquez che ha concesso il bis in gara dopo il trionfo nella Sprint Race e Bagnaia terzo in sella all'altra Ducati ufficiale, il Mondiale della MotoGp si sposterà sul circuito di Jerez de la Frontera per il Gp di Spagna, quinto appuntamento della stagione 2025.