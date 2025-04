Sprint Race diretta MotoGp Spagna: la gara di Jerez in tempo reale

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) - È tutto pronto sul circuito di Jerez de la Frontera per la Sprint Race del Gp di Spagna , che farà da prologo alla canonica gara della domenica. Sorprendente la pole, perché nelle qualifiche del mattino è stato il redivivo Fabio Quartararo su Yamaha a svettare su tutti, mettendosi alle spalle le Ducati di Marc Marquez , leader del Mondiale e fin qui assoluto dominatore delle 'gare brevi', e di un 'Pecco' Bagnaia in crescita e che conta sulla cabala, visto che sul circuito andaluso ha trionfato nelle ultime tre edizioni. Outsider certamente l'altro Marquez, Alex, e Franco Morbidelli. Segui la diretta della gara sprint e tutti gli aggiornamenti...

15:02

Giro di ricognizione e si parte

Piloti impegnati nel giro di ricognizione, poi scatterà la Sprint Race: dodici i giri in programma.

15:00

Gomme, stessa scelta per tutti

Previsto gran caldo e problemi di grip sull'asfalto di Jerez, così tutti i piloti hanno optato per la stessa scelta in termini di gomme e montano media all'anteriore e morbida al posteriore.

14:39

Prima Sprint senza Marquez in pole

È la prima volta in stagione che Marc Marquez non conquista la pole, ma il secondo posto non sembra disturbare il pluricampione del Mondo: "Sono contento della qualifica, bisogna riconoscere che Quartararo ha trovato un giro eccezionale".