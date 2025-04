MotoGP Spagna: orario della gara e come vederla in tv e streaming

JEREZ (SPAGNA) - Ci siamo, è il giorno della gara sul circuito di Jerez, in Spagna, quinta tappa del Mondiale della MotoGP. Dopo la sorprendente pole del redivivo Fabio Quartararo e l'ennesima doppietta dei fratelli Marquez nella Sprint, è il momento della gara ufficiale sul circuito spagnolo. Il pilota Yamaha partirà davanti a tutti, dietro di lui le ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia, chiamato a recuperare punti in classifica per fermare il dominio del compagno di squadra.