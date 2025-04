Jerez diretta MotoGp Spagna: la gara in tempo reale

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) - Tutto pronto per la quinta prova stagionale del Motomondiale a Jerez de la Frontera. In Spagna va in scena la gara della MotoGP, che si porta dietro dal sabato la pole a sorpresa ottenuta da Fabio Quartararo su Yamaha, ma anche l'ennesima dimostrazione di strapotere dei fratelli Marquez, con Marc che fa cinque su cinque nelle Sprint Race, davanti al fratello Alex e ad un Pecco Bagnaia che continua a deludere nella corsa breve. Le premesse per il solito leit-motiv di questo avvio di stagione ci sono tutte, ma il caldo in pista e i problemi di grip riscontrati da tutti i piloti costituiscono altrettante varianti per sperare in un esito meno scontato. Segui la gara in diretta e tutti gli aggiornamenti...