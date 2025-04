Paura Morbidelli, commozione cerebrale dopo la caduta al GP Spagna: le condizioni di salute

Paura per Franco Morbidelli durante il GP di Spagna è vittima di un brutto incidente. Alla curva 11 del circuito di Jerez, nel corso del 17° giro, infatti, il pilota romano è stato protagonista di una scivolata, quando era in sesta posizione, riportando conseguenze che inizialmente avevano fatto preoccupare i soccorritori,

Commozione cerebrale ma nessuna frattura

È stata la stessa VR46 a sottolineare la gravità di un incidente che sembrava solamente un'occasione persa, comunicando il tipo di problematica occorsa a Morbidelli, ma allo stesso tempo tranquillizzando sulle condizioni del centauro. Una caduta non spettacolare, ma dalle conseguenze impattanti, per Franco infatti si è trattato di una commozione cerebrale non indifferente, che andrà monitorata nelle prossime ore, ma senza fratture o altre complicazioni.

Il comunicato su Morbidelli

"A seguito di un forte incidente alla curva 11 , a Morbidelli è stata diagnosticata una significativa commozione cerebrale. Fortunatamente non sono state riscontrate fratture. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime ore".