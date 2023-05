SBK, Dopo il "blitz" in Moto GP Petrucci torna a girare con la “sua” Ducati

ROMA – Danilo Petrucci torna in sella alla “sua” Ducati Panigale V4R , per preparare al meglio il prossimo GP del mondiale Superbike , in programma a Misano Adriatico . Per il pilota ternano, reduce dall’ 11esimo posto conquistato a Le Mans nel suo “blitz” in Moto GP in sostituzione di Enea Bastianini , sempre in sella ad una Ducati ufficiale, due giorni di test sul circuito del Mugello , nel rispetto del regolamento che non consente prove ravvicinate sullo stesso tracciato della gara.

Petrucci: “Contento di tornare a correre in SBK”

“Sono molto felice di tornare in sella alla mia moto – ha detto Petrucci – questa due giorni di test è davvero molto importante, perché non sono riuscito ad essere a Misano e non ho potuto provare la pista dove faremo la prossima gara. Abbiamo tutto il tempo per provare molte cose nuove, e spero che riusciremo a risolvere i nostri problemi con la trazione. Non vedo l’ora di girare su una pista bellissima come quella del Mugello”. Oltre a Petrucci, al Mugello scenderà in pista anche Nicolò Bulega, che “salirà” dalla Super Sport per effettuare i test in terra toscana.