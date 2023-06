Superbike, doppietta Ducati in gara 1 a Misano: Bautista vince davanti a Rinaldi

MISANO ADRIATICO - E' Alvaro Bautista a conquistare il successo in gara 1 a Misano Adriatico, nell'appuntamento vaelevole per il campionato di Superbike. Il campione del mondo in carica, assoluto dominatore anche nella stagione in corso, dopo la pole position conquistata al mattino trionfa nel primo impegno del weekend chiudendo davanti all'altra Ducati di Michael Ruben Rinaldi, secondo al traguardo. Sul podio sale anche la Yamaha di Toprak Razgatlioglu, mentre Axel Bassani è quarto al traguardo davanti alla Kawasaki di Jonathan Rea.