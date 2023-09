Superbike, Magny-Cours: Razgatlioglu vince gara-1 e accorcia su Bautista, 10° in rimonta

MAGNY-COURS - È Toprak Razgatlioglu ad aggiudicarsi la gara-1 di Magny-Cours, appuntamento valido per la nona tappa del mondiale Superbike. Il turco della Yamaha ha la meglio su Michael Ruben Rinaldi, con il quale dà vita a un bel testa a testa per gran parte della gara, prima di allungare nel finale. A completare il podio è Jonathan Rea, in una delle sua ultime gare con la Kawasaki. Razgatlioglu accorcia così in classifica su Alvaro Bautista, vittima di un problema al terzo giro, quando la sua Ducati si è spenta per un istante, prima di ripartire: lo spagnolo recupera dall'ultima alla decima posizione, ma ora il suo vantaggio sul rivale della Yamaha scende a 55 punti.