Superbike, Magny-Cours: Bautista vince gara-2, Razgatlioglu e Rea sul podio

MAGNY-COURS - Gara-2 di Magny-Cours, sessione che chiude il nono appuntamento di Superbike, vede il ritorno alla vittoria di Alvaro Bautista. Successo in solitaria per il campione del mondo della Ducati, che torna a sorridere dopo le difficoltà in gara-1 e nella Superpole Race. Gara interrotta dopo pochi giri con una bandiera rossa in seguito all'incidente tra Redding e Aegerter, con il britannico penalizzato alla ripartenza, prima di terminare con un ritiro. A completare il podio sono Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, protagonisti di un bel testa a testa fino al traguardo finale. Ritiro, infine, per Michael Ruben Rinaldi, che si è dovuto arrendere a dei problemi tecnici a pochi giri dalla fine.