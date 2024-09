Morto Luca Salvadori: tragedia in Superbike, shock per il pilota e youtuber

FROHBURG (Germania) - Tragedia nel mondo del motociclismo: è morto Luca Salvadori, pilota e youtuber milanese, vittima di un incidente durante una gara ieri in Superbike a Frohburg, in Germania, nell'IRRC, l'International Road Racing Championship 2024, campionato europeo che si corre su strada. Secondo i media locali, alla fine del primo giro della classe SBK-STK 1000, il tedesco Didier Grams è caduto in curva e nell’incidente è rimasta coinvolta la Ducati di Salvadori, le cui condizioni sono apparse gravissime. Trasportato in ospedale, Salvadori è morto per le lesioni riportate.