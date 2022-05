Hamilton contro la Fia, bufera sui gioielli. E Vettel in mutande sopra la tuta!

Il direttore di gara Niels Wittich, ripresosi in tempo dal Covid, s’è presentato a Miami con una stretta su gioielli e mutande. Come risposta, Lewis Hamilton è andato in conferenza stampa con un anello per dito: «Ho messo questi perché di più non ne entravano». Era indispettito per una norma che lo disturba, e che ora la FIA vuol seguire con un rigore militaresco. Una simile diversità di vedute tra il pluricampione e la Federazione s’era vista nel 2017, quando fu annunciata l’adozione obbligatoria dell’halo, la cupola salvavita, dal 2017. Anche in quel caso si trattava di sicurezza. «L’uso di gioielli sotto forma di piercing o catene metalliche è vietato durante la competizione e può essere controllato prima della partenza» recita la norma che l’arbitro intende far valere. Si spiega che «oggetti metallici come i gioielli, a contatto con la pelle possono ridurre la protezione dalla trasmissione del calore e quindi possono aumentare il rischio di ustioni».