Monza, va allo stadio e gli rubano lo scooter. L’appello: “Ne ho bisogno per lavorare”

Domenica da dimenticare per questo 19enne tifoso del Monza che la scorsa domenica 22 maggio si era diretto allo stadio U-Power per il suo turno di lavoro in occasione della sfida contro il Brescia. Al termine della gara però il suo scooter, ordinatamente parcheggiato nei pressi dell’impianto, era sparito nel nulla.

Napoli, sparano contro un’automobile ma cadono dallo scooter

L'appello disperato

Poteva essere una serata spensierata, complice anche il derby conquistato dai biancorossi per 2-1, ma si è rivelata improvvisamente un incubo. Il mezzo, uno Yamaha Aerox usato, era in sosta tra viale Sicilia e via cantalupo accanto ad altri motocicli. Terminato il lavoro, il ragazzo è tornato al parcheggio per riprendere lo scooter e recarsi a casa, ma al suo arrivo la sorpresa è stata amarissima. "Mio figlio si è immediatamente recato dai carabinieri presenti per segnalare il furto. Possibile che nessuno abbia visto nulla? I furti sono stati compiuti durante la partita, ma c'era comunque un via vai di persone e di automobilisti e l'area era presidiata", ha commentato la madre incredula.

Dopo lo shock lo sfogo, sempre da parte di quella mamma che aveva acquistato insieme al marito lo scooter per il figlio dopo tanti sacrifici: “Gli abbiamo regalato lo scooter proprio per poter andare al lavoro. La sede non è servita da mezzi pubblici, e a causa della pandemia di Covid si sono prolungati anche i tempi per prendere la patente. Così che lui con il suo motorino era autonomo. Anche perchè io e mio marito lavoriamo e non abbiamo la possibilità di accompagnarlo in auto. I suoi colleghi vivono da tutt'altra parte e non hanno modo di passare a prenderlo. Siamo una famiglia normale, abbiamo comprato lo scooter a rate e lo stiamo ancora pagando. Non abbiamo la possibilità di acquistarne un altro. Se avete un cuore mettetevi una mano sulla coscienza. Riportateci il motorino e lasciatelo allo stadio dove lo avete preso”.

Roma, cade in scooter su strada dissestata: ditta appaltatrice a processo