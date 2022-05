Fiat, Jeep, BMW e...: la Top 10 delle auto usate più vendute in Italia a inizio 2022

Nonostante i prezzi in salita a causa della carenza dei semiconduttori e della fornitura di materie prime, rese ancora più problematiche dalla guerra in Ucraina, il mercato delle auto usate continua a essere vivo in molti Paesi, tra cui l'Italia. E secondo quanto rivelato da uno studio del portale Carvago, nel nostro Paese quasi un veicolo su tre tra quelli venduti di seconda mano è un SUV.