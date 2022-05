Autovelox approvato ma non omologato? Ecco come si può contestare la multa

“Fatta la legge trovato l’inganno”, forse non c’è detto più adatto in una situazione come questa. Nel 2020 un automobilista era stato fermato e multato dalla Polizia locale per eccesso di velocità. Il guidatore però ha impugnato la sanzione contestando al Tribunale di Alessandria che l’autovelox utilizzato fosse solamente approvato, non omologato. È quindi possibile farlo con ogni multa?