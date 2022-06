Passeggero con parrucca da donna picchia conducente Atac

Shock a Ostia dove un conducente Atac è stato picchiato da un passeggero. Stando a quanto ricostruito dalla polizia intorno alle 9:40 del mattino un uomo travestito da donna e con una parrucca in testa si è avvicinato al posto di guida dell'autista, intimandogli di bloccare il mezzo in una ferma che il bus 062 non avrebbe dovuto fare. Dopo aver ricevuto un secco no come risposta, è scattata l'aggressione.